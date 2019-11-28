Цієї зими українці будуть захищені від можливих коливань ціни на газ. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:39
Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук.
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:41
Чтобы цена не колебалась, надо сразу ставить максимальную цену - заоблачную. Правительство ещё не знает откуда будет брать газ, а уже рассуждает о цене.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:27
Говрить -не мешки ворочить.
Меня, например, интересует, а что они для этого сделали, каким образом и какими ресурсами это гарантированно, как будет хеджироваться целевая цена?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:39
Re: Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук
...пусть еще повышают, монстр еще шевелится.
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