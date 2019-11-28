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Коливань ціни на газ цієї
зими не буде - Гончарук

Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:39

Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Цієї зими українці будуть захищені від можливих коливань ціни на газ. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:41

Чтобы цена не колебалась, надо сразу ставить максимальную цену - заоблачную. Правительство ещё не знает откуда будет брать газ, а уже рассуждает о цене.
mikola963
 
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Говрить -не мешки ворочить.
Меня, например, интересует, а что они для этого сделали, каким образом и какими ресурсами это гарантированно, как будет хеджироваться целевая цена?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:44

Щаз поднимут на 35% + э/э в 2 раза и стабилиз****ся
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:39

Re: Коливань ціни на газ цієї зими не буде - Гончарук

Франківськводоекотехпром запрошує на роботу працівників, які звільнилися з Теплокомуненерго у зв’язку із заборгованістю заробітної плати.
Ми гарантуємо Вам, хороші умови праці, а саме головне, своєчасну виплату заробітної плати"

...пусть еще повышают, монстр еще шевелится.
Black Jack - White Business
ruvex
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