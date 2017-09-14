Про це розповів Gazeta.ua аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.
Дивися повний текст Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:41
Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин.
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:42
бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.
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