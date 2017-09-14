|
|
|
Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Gazeta.ua аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.
Дивися повний текст Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92110
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:42
бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.
-
optyma33
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:55
optyma33 написав:
бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.
Отдавай свои деньги олигархам на благотворительность сам, а я хочу покупать топливо по РЫНОЧНЫМ ценам!
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2732
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1483 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02
myshapiton написав: optyma33 написав:
бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.
Отдавай свои деньги олигархам на благотворительность сам, а я хочу покупать топливо по РЫНОЧНЫМ ценам!
а цены и так РЫНОЧНЫЕ, а будут еще более РЫНОЧНЫМИ, и будете отдавать свои денежки олигархам, никуда вы не денетесь, как бы вы это не называли, благотворительностью или покупкой))) а для усиления РЫНОЧНОСТИ проведут бензиновую реформу))
-
optyma33
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:30
optyma33 написав: myshapiton написав: optyma33 написав:
бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.
Отдавай свои деньги олигархам на благотворительность сам, а я хочу покупать топливо по РЫНОЧНЫМ ценам!
а цены и так РЫНОЧНЫЕ, а будут еще более РЫНОЧНЫМИ, и будете отдавать свои денежки олигархам, никуда вы не денетесь, как бы вы это не называли, благотворительностью или покупкой))) а для усиления РЫНОЧНОСТИ проведут бензиновую реформу))
Как бы это помягче сказать:-- х.. сосали комбайнеры)
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1591
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|