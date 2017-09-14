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Аналітик підрахував, скільки
має коштувати бензин

Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:41

Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Gazeta.ua аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

Дивися повний текст Аналітик підрахував, скільки має коштувати бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:42

бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:55

  optyma33 написав:бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.

Отдавай свои деньги олигархам на благотворительность сам, а я хочу покупать топливо по РЫНОЧНЫМ ценам!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02

  myshapiton написав:
  optyma33 написав:бензин - это истощаемый ресурс, поэтому он должен стоить дорого... поэтому цены на самом деле нисколько даже не завышены.

Отдавай свои деньги олигархам на благотворительность сам, а я хочу покупать топливо по РЫНОЧНЫМ ценам!

а цены и так РЫНОЧНЫЕ, а будут еще более РЫНОЧНЫМИ, и будете отдавать свои денежки олигархам, никуда вы не денетесь, как бы вы это не называли, благотворительностью или покупкой))) а для усиления РЫНОЧНОСТИ проведут бензиновую реформу))
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:37

ціна на топливо включається в все! від хлібу, до імпортного холодильника. все що доставляється або збирається в полях
vitaliygoodlife
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