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В Мінцифри обрали майбутнє
обличчя електронної держави...

В Мінцифри обрали майбутнє обличчя електронної держави...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:47

В Мінцифри обрали майбутнє обличчя електронної держави...

Пропонуємо до обговорення:
Найважчим було обрати 10 лідерів. Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографі, значають в повідмомленні.

Дивися повний текст В Мінцифри обрали майбутнє обличчя електронної держави (фото).
R2
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Детский сад. За 3 мес так ничего не родили, зато наобещали на 5 лет вперёд.
lite
 
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