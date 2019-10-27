Найважчим було обрати 10 лідерів. Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографі, значають в повідмомленні.
Дивися повний текст В Мінцифри обрали майбутнє обличчя електронної держави (фото).
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:47
В Мінцифри обрали майбутнє обличчя електронної держави...
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Дивися повний текст В Мінцифри обрали майбутнє обличчя електронної держави (фото).
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:47
Детский сад. За 3 мес так ничего не родили, зато наобещали на 5 лет вперёд.
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