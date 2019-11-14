RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент "Антонова": Зношення
основних засобів концерну...

Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:26

Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...

Пропонуємо до обговорення:
Основні кошти держпідприємства "Антонов" (Київ) зношені майже на 80% і потребують системного оновлення.

Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92096
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:27

Стесняюсь спросить - а что ж вы делали на них 30 лет?))))
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 21.09.13
Подякував: 786 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент схвалив повернення кримінальної...
R2 » Вів 26 лис, 2019 12:44
8 426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 13:01
vetalok
Президент доручив Гончаруку погасити борги перед...
R2 » Вів 26 лис, 2019 10:54
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 10:54
redmax11
Президент відреагував на ухвалення законопроекту про...
R2 » Чет 14 лис, 2019 15:57
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 15:57
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78982)
28.11.2019 06:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.