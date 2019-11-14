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Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 06:26
Пропонуємо до обговорення:
Основні кошти держпідприємства "Антонов" (Київ) зношені майже на 80% і потребують системного оновлення.
Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%
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Додано: Чет 28 лис, 2019 06:27
Стесняюсь спросить - а что ж вы делали на них 30 лет?))))
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