Основні кошти держпідприємства "Антонов" (Київ) зношені майже на 80% і потребують системного оновлення.
Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 06:26
Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
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Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:11
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:24
Ну да, за 5 лет не произвести ни одного самолета, тут глянь а основные средства-то износились. А так украина еще ого-го. И везде так или еще хуже.
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