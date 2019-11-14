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Президент "Антонова": Зношення
основних засобів концерну...

Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:26

Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...

Пропонуємо до обговорення:
Основні кошти держпідприємства "Антонов" (Київ) зношені майже на 80% і потребують системного оновлення.

Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:27

Стесняюсь спросить - а что ж вы делали на них 30 лет?))))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:11

  Навуходоносор написав:Стесняюсь спросить - а что ж вы делали на них 30 лет?))))

Сношались похоже. Вот ОС и сносилось.
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:24

Ну да, за 5 лет не произвести ни одного самолета, тут глянь а основные средства-то износились. А так украина еще ого-го. И везде так или еще хуже.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:44

ukrrudprom.ua/news/Esli_Ukraina_ne_dostroit_AN78_dlya_Kazahstana_ey_pridetsya_vernu.html
Гендиректор Харьковского государственного авиационного завода Сергей Задорожный заявил, что Украина должна вернуть Казахстану авансовый платеж в размере 15 млн долларов за недостроенный АН-78, который взялись строить еще в 2017 году. Либо достроить самолет.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:14

А вот еще круче - Реакторы большинства отечественных АЭС доживают последние годы. Так, в этом году истекает срок службы 4 блока на Запорожской АЭС, а в 2020 году придет черед и пятого блока. В "черном списке" также третий блок на Ривненской АЭС, третий – на Южно-Украинской (до 2020 года). Теоретически за счет капремонта срок службы энергоблока можно продлить еще на 10-15 лет. "Но, во-первых, есть вопросы к качеству работ, а, во-вторых, уже в 2023-2025 годах появятся первые энергоблоки, которые отработают свое даже после капремонта.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:18

Это не совсем правдивая информация - она есть на бумаге и предназначена для того, что бы "выбить" финансирование из бюджета - поддержать так сказать отечественного производителя. На практике же, например, молоток или даже станок - могут при износе (на бумаге) 100% работать еще 100 лет! Видел такие работающие токарные и фрезерные станки (которые давно уже были списаны) - работают получше новых.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:30

Молоток - это не Чернобль!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45

  Галина441 написав:Молоток - это не Чернобль!

Речь вообще-то об Антонове. А АЭС и так государству принадлежат - там заменят или выведут без вопросов.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:54

  Конрад Карлович написав:
  Галина441 написав:Молоток - это не Чернобль!

Речь вообще-то об Антонове. А АЭС и так государству принадлежат - там заменят или выведут без вопросов.

Да нет, Будут БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ. На замену 15-ти гВт действующих АЭС нужно 100 млрд. долларов на их строительство и минимум 6 лет от начала работ. К 30-му году ВСЕ АЭС выработают свой гарантийный ресурс. Таких денег в стране нет и не будет, да и начинать ТЭО проектов нового строительства надо уже сейчас.
А вот к кому действительно нет вопросов , так это к Антонову - для не строящей самолеты авиакорпорации (и не собирающейся это делать в обозримом будущем)в принципе абсолютно все равно, какой износ у ее фондов - завод снесут, территорию застроят..
Волгарь
 
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