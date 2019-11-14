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Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:40
Конрад Карлович написав:
государству принадлежат - там заменят или выведут без вопросов.
государство не может шулявский путепровод построить. вопросы каждый месяц
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