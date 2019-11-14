Основні кошти держпідприємства "Антонов" (Київ) зношені майже на 80% і потребують системного оновлення.
Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 06:26
Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:11
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:18
Это не совсем правдивая информация - она есть на бумаге и предназначена для того, что бы "выбить" финансирование из бюджета - поддержать так сказать отечественного производителя. На практике же, например, молоток или даже станок - могут при износе (на бумаге) 100% работать еще 100 лет! Видел такие работающие токарные и фрезерные станки (которые давно уже были списаны) - работают получше новых.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:00
Re: Президент
Похоже тема с износом АЭС сильно беспокоит власть имущих и нечего народу беспокоиться про года грядущии и почасую подадчу элесктричества, раз комменты удаляют на эту тему.
И верно подметили, что износ Антонова ну вообще не актуален при 0 выпуске самолетов
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:11
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