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Президент "Антонова": Зношення
основних засобів концерну...

Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:26

Президент "Антонова": Зношення основних засобів концерну...

Пропонуємо до обговорення:
Основні кошти держпідприємства "Антонов" (Київ) зношені майже на 80% і потребують системного оновлення.

Дивися повний текст Президент \"Антонова\": Зношення основних засобів концерну - близько 80%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:27

Стесняюсь спросить - а что ж вы делали на них 30 лет?))))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:11

  Навуходоносор написав:Стесняюсь спросить - а что ж вы делали на них 30 лет?))))

Сношались похоже. Вот ОС и сносилось.
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:18

Это не совсем правдивая информация - она есть на бумаге и предназначена для того, что бы "выбить" финансирование из бюджета - поддержать так сказать отечественного производителя. На практике же, например, молоток или даже станок - могут при износе (на бумаге) 100% работать еще 100 лет! Видел такие работающие токарные и фрезерные станки (которые давно уже были списаны) - работают получше новых.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:45

  Галина441 написав:Молоток - это не Чернобль!

Речь вообще-то об Антонове. А АЭС и так государству принадлежат - там заменят или выведут без вопросов.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:00

Re: Президент

Похоже тема с износом АЭС сильно беспокоит власть имущих и нечего народу беспокоиться про года грядущии и почасую подадчу элесктричества, раз комменты удаляют на эту тему.
И верно подметили, что износ Антонова ну вообще не актуален при 0 выпуске самолетов
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:11

Del: темы

  wotsergeyd написав:тема с износом АЭС сильно беспокоит власть имущих и нечего народу беспокоиться про года грядущии и почасую подадчу элесктричества, раз комменты удаляют на эту тему.

Что именно разжигают или кого оскорбляют посты про изношенность фондов АЭС?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:29

“Сейчас износ основных средств у нас – около 80%. Еще пять-семь лет – и все…" заявил президент “Антонова” Александр Донец


Вообще то уже пять лет тому назад "всё".
Президент "Антонова" наверное не заметил, но его завод уже давно самолеты не производит и не продает.
Всё что производит Антонов как авиазавод - это обещания и меморандумы с другими странами, которые никогда не воплощаются в жизни.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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