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У Гонконгу продали ділянку
землі за рекордні гроші

У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:01

У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші

Пропонуємо до обговорення:
Майданчик під комерційну забудову розміром майже 60 тис. Кв. м продали за $ 5,4 млрд. На торгах переміг гонконгський гігант в сфері нерухомості Sun Hung Kai Properties. У Гонконзі на урядовому аукціоні був проданий найдорожчий ділянку землі за 42,23 млрд гонконзьких доларів ($ 5,4 млрд).

Дивися повний текст У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші.
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