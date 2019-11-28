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У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:01
Пропонуємо до обговорення:
Майданчик під комерційну забудову розміром майже 60 тис. Кв. м продали за $ 5,4 млрд. На торгах переміг гонконгський гігант в сфері нерухомості Sun Hung Kai Properties. У Гонконзі на урядовому аукціоні був проданий найдорожчий ділянку землі за 42,23 млрд гонконзьких доларів ($ 5,4 млрд).
Дивися повний текст У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші
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R2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:01
реклама земельной реформы.
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optyma33
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:17
Антиреклама)
кто у нас участок земли размером 200 на 300 метров купит за 5.4 мрлд долл.
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degtyar_yuriy
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:50
а ми скоро розбазаримо усю землю за безцінь з зеленою владою
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halyapet
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Додано: Вів 03 гру, 2019 04:16
degtyar_yuriy написав:
Антиреклама)
кто у нас участок земли размером 200 на 300 метров купит за 5.4 мрлд долл.
За $1 можно взять участок 3 х 3 миллиметра. Одному мне кажется что это перебор?
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Dear_Sir
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