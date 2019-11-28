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У Гонконгу продали ділянку
землі за рекордні гроші

У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:01

У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші

Пропонуємо до обговорення:
Майданчик під комерційну забудову розміром майже 60 тис. Кв. м продали за $ 5,4 млрд. На торгах переміг гонконгський гігант в сфері нерухомості Sun Hung Kai Properties. У Гонконзі на урядовому аукціоні був проданий найдорожчий ділянку землі за 42,23 млрд гонконзьких доларів ($ 5,4 млрд).

Дивися повний текст У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші.
R2
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реклама земельной реформы.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:17

Антиреклама)
кто у нас участок земли размером 200 на 300 метров купит за 5.4 мрлд долл.
degtyar_yuriy
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:50

а ми скоро розбазаримо усю землю за безцінь з зеленою владою
halyapet
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 04:16

  degtyar_yuriy написав:Антиреклама)
кто у нас участок земли размером 200 на 300 метров купит за 5.4 мрлд долл.


За $1 можно взять участок 3 х 3 миллиметра. Одному мне кажется что это перебор?
Dear_Sir
 
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  halyapet написав:а ми скоро розбазаримо усю землю за безцінь з зеленою владою

После папиредников осталась "ничейная" земля?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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