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Крюківський завод запропонував МІУ власні поїзди замість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Крюківського вагонобудівного заводу закликало Міністерство інфраструктури розглянути питання закупівлі 10 нових швидкісних електропоїздів, в якості альтернативи корейської компанії Hyundai, переговори з якої в МІУ відбулися минулого тижня.
Дивися повний текст Крюківський завод запропонував МІУ власні поїзди замість Hyundai
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