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У SSD знайшли
режим самознищення

У SSD знайшли режим самознищення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:24

У SSD знайшли режим самознищення

Пропонуємо до обговорення:
Про це HPE попередила на своєму офіційному сайті.

Дивися повний текст У SSD знайшли режим самознищення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:24

переполнение числа оно такое ))
RomanTik
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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