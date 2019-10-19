|
|
У SSD знайшли режим самознищення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це HPE попередила на своєму офіційному сайті.
Дивися повний текст У SSD знайшли режим самознищення
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92103
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:24
переполнение числа оно такое ))
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2774
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7748 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|108
|
|
|3
|654
|
Суб 26 жов, 2019 21:33
p_a_l
|
|2
|273
|