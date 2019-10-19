Про це HPE попередила на своєму офіційному сайті.
Дивися повний текст У SSD знайшли режим самознищення.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:24
У SSD знайшли режим самознищення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У SSD знайшли режим самознищення.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:07
Самое смешное то что это всё не саботаж и диверсия, а обычная экономия на разработке.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:34
Re: У SSD знайшли режим самознищення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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