Про це HPE попередила на своєму офіційному сайті.
Дивися повний текст У SSD знайшли режим самознищення.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:24
У SSD знайшли режим самознищення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У SSD знайшли режим самознищення.
Додано: Суб 30 лис, 2019 11:07
Самое смешное то что это всё не саботаж и диверсия, а обычная экономия на разработке.
Додано: Суб 30 лис, 2019 14:39
Это не баг, а запланированное сокращение срока службы твердотельного накопителя, теоретически способного служить вечно, т.к. в нём нет движущихся деталей.
Если производители будут делать слишком качественный товар, завтра им будет некому продавать новинки.
В эпоху одноразовых вещей срок эксплуатации закладывается чуть дольше гарантийного срока.
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