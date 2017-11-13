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З початку року НБУ утилізував
майже 3 млн зношених монет

З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:26

З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з січня по жовтень 2019 року утилізував майже 3 млн зношених монет. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

Дивися повний текст З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:27

как они износились?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:34

  sal написав:как они износились?..

Как металлолом они дороже
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:21

Да эти "изношенные" монеты могут пережить еще и нбу.
Занимаются ерундой за народные деньги.
blueiceua
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