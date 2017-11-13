Національний банк України з січня по жовтень 2019 року утилізував майже 3 млн зношених монет. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.
Дивися повний текст З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:26
З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:21
Да эти "изношенные" монеты могут пережить еще и нбу.
Занимаются ерундой за народные деньги.
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