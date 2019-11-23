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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:20

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна заробітна плата українців, яка розраховується з урахуванням інфляції, станом на вересень 2019 року перевищує реальні доходи українців у 2013 році на 18%.

Дивися повний текст Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% — Мінекономіки (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:20

конечно доходы превысили докризисные на 18 %, хотя даже с этим можно поспорить, только доллар вырос в 3 раза а цены в 5 а на некоторые товары (газ, горячая вода, например - в 10! раз а это 1 000%! Инфляция какая за это время?
Так что объясните поподробней где у кого что выросло?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:14

Значит скоро схлопнется.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:37

blueiceua
цены на лук еще этой весной вспомни...
Если не ляпать глупости языком, а посмотреть на факты, то зрячие могут увидеть, что на самом деле инфляция в гривне с начала 2014 года составила только +160% (т.е. товары подорожали в среднем в 2,6 раза). Но при этом средняя ЗП в гривне выросла в 3,4 раза.
Так что не надо здесь кукарекать
smart_analyst2017
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