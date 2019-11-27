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Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Реальна заробітна плата українців, яка розраховується з урахуванням інфляції, станом на вересень 2019 року перевищує реальні доходи українців у 2013 році на 18%.
Дивися повний текст Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% — Мінекономіки (таблиця)
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R2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:20
конечно доходы превысили докризисные на 18 %, хотя даже с этим можно поспорить, только доллар вырос в 3 раза а цены в 5 а на некоторые товары (газ, горячая вода, например - в 10! раз а это 1 000%! Инфляция какая за это время?
Так что объясните поподробней где у кого что выросло?
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blueiceua
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:14
Значит скоро схлопнется.
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vladus17
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:37
blueiceua
цены на лук еще этой весной вспомни...
Если не ляпать глупости языком, а посмотреть на факты, то зрячие могут увидеть, что на самом деле инфляция в гривне с начала 2014 года составила только +160% (т.е. товары подорожали в среднем в 2,6 раза). Но при этом средняя ЗП в гривне выросла в 3,4 раза.
Так что не надо здесь кукарекать
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smart_analyst2017
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:20
Smart_analyst
Я оперирую фактами здесь.
А вот Вы фактов не привели кроме 160%.
Даже если по вашим подсчетам инфляция выросла на 160 % адоходы на 18 % - хотя смотря у кого это спорно все. То получается что украинцы обеднели на минус 140 % минимум.
Да, давайте вспомним лук, хлеб, молочку если газ и воду не хотите.
И посмотрим какая там инфляция 160 % или 500 - 1000 %!
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blueiceua
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:30
blueiceua написав:
Даже если по вашим подсчетам инфляция выросла на 160 % адоходы на 18 % - хотя смотря у кого это спорно все. То получается что украинцы обеднели на минус 140 % минимум.
Вы прям гениальный математик, обеднели на 1405 - это типа в минус ушли, вместо доходов еще сами доплачивают.
Если говорится о росте на 18%, то это рост УЖЕ с учетом инфляции. Средняя зарплата с докризисных времен номинально выросла более, чем втрое
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Faceless
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:15
Faceless написав: blueiceua написав:
Даже если по вашим подсчетам инфляция выросла на 160 % адоходы на 18 % - хотя смотря у кого это спорно все. То получается что украинцы обеднели на минус 140 % минимум.
Вы прям гениальный математик, обеднели на 1405 - это типа в минус ушли, вместо доходов еще сами доплачивают.
Если говорится о росте на 18%, то это рост УЖЕ с учетом инфляции. Средняя зарплата с докризисных времен номинально выросла более, чем втрое
Математика (и не только математика) у него, конечно, топорная, но цифры инфляции от Госстата по-прежнему вызывают большие сомнения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:24
blueiceua написав:
Smart_analyst
Я оперирую фактами здесь.
Жодного факту ви не привели.
А 160% інфляції за 2014-2019 - це є факт. Це офіційна інфляція в Україні.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:27
Статья в тему))) читайте чуть выше "Около 14% украинцев тратят на оплату ЖКХ больше половины доходов" https://news.finance.ua/ru/news/-/46079 ... ny-dohodov
Вот и что можно сказать по поводу роста доходов, благосостояние домохозяйств не выросло, а наоборот уменьшилось, и можно сколько угодно говорить о росте зарплат, в 2 или там в три раза, но если коммуналка занимает половину или даже четверть от дохода то вот и результат.
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MGVP
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:37
Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
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denis_shirman
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