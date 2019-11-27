Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Чет 28 лис, 2019 15:15

andrijk777 Сама постановка вопроса не оставляет мне шансов)

Ситуация такая: есть официальныя статистика, которая приведена выше и она 160%. Я ее оспариваю исходя из личного опыта и опыта своего круга общения, а Вы просите меня оспорить статистику другой статистикой, к которой у меня же в первую очередь не будет доверия.

Согласен, что инфляция штука индивидуальная. Если представить человека со своим жильем и субсидией, то для него она еще ниже.

Я не уверен, что это уместно приводить полный список продуктов, цены которых я примерно помню с 2013, но могу припомнить жилье. Я снимал квартиру в 2013 за 2500 - когда я с нее уехал в 2018 цена доросла до 7500 и следующему ее сдали за 8500. Это не считая как выросли ЖКХ платежи. То же и у моих знакомых - так как я могу поверить, что рост был по 5% в год?