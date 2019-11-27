Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
Сигареты -- давайте уж элитный коньяк/виски в "корзину" добавим. И транспорт -- не гос-ОТ, а Убер Блек...
denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
Инфляция от госстата, действительно, хронически занижена, но и 200-300% - это очень сильное преувеличение. Это подорожание всего в среднем в 3-4 раза - нет такого в среднем по потребительской корзине и близко, только точечно по некоторым категориям. Реальная цифра скорее всего где-то посредине между 160% и 200%, причём львиная доля роста цен приходится на 2015
_hunter Не вижу причин для колкости. Во-первых, курит довольно много народу и почему мы должны игнорировать этот продукт, который подскочил в 3-4 раза? Курит больше людей, чем пользуется метро, к примеру. Во-вторых, я ведь оперирую процентным приростом - так какая разница "элитный" товар или нет. Я не знаток прямо супер дорогих вещей, но из того, что вижу - относительно дорогие товары поднялись в такой же пропорции, как и низший ценовой сегмент. В-третьих, когда я говорил о транспорте, то как раз имел в виду общественный, в частности ЖД перевозки, где ценник тоже скакнул мимимум в 3 раза
denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
а можна реальні факти, а не просто "я так відчуваю"? Ось дані за 2015 з розшифровкою: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... tion/2015/ Є там і оренда і ЖКГ і транспорт і сигарети і куча всього. Не зрозуміло чому у вас оренда на 1 місці - в Україні мізерна кількість людей(в % відношенні) орендує житло.
denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
а можна реальні факти, а не просто "я так відчуваю"? Ось дані за 2015 з розшифровкою: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... tion/2015/ Є там і оренда і ЖКГ і транспорт і сигарети і куча всього. Не зрозуміло чому у вас оренда на 1 місці - в Україні мізерна кількість людей(в % відношенні) орендує житло.
Да действительно. Можно ли реальные факты а не данные с забора?
Faceless написав:Инфляция от госстата, действительно, хронически занижена, но и 200-300% - это очень сильное преувеличение. Реальная цифра скорее всего где-то посредине между 160% и 200%, причём львиная доля роста цен приходится на 2015
А факти є? У мене є факти. Я проаналізував інфляцію і курс гривні за 23 роки. Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара) Так ось виходить що різниця між цією інфляцією і офіційною в середньому приблизно 0,5% в рік. *за 23 роки з цих 0,5% набігає пристойна різниця Тобто вийшла "скоригована" інфляція за 2014-2019 роки = 170%. Можна припустити що 180%, але точно не 200%.
andrijk777 Сама постановка вопроса не оставляет мне шансов) Ситуация такая: есть официальныя статистика, которая приведена выше и она 160%. Я ее оспариваю исходя из личного опыта и опыта своего круга общения, а Вы просите меня оспорить статистику другой статистикой, к которой у меня же в первую очередь не будет доверия. Согласен, что инфляция штука индивидуальная. Если представить человека со своим жильем и субсидией, то для него она еще ниже. Я не уверен, что это уместно приводить полный список продуктов, цены которых я примерно помню с 2013, но могу припомнить жилье. Я снимал квартиру в 2013 за 2500 - когда я с нее уехал в 2018 цена доросла до 7500 и следующему ее сдали за 8500. Это не считая как выросли ЖКХ платежи. То же и у моих знакомых - так как я могу поверить, что рост был по 5% в год?
denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
а можна реальні факти, а не просто "я так відчуваю"? Ось дані за 2015 з розшифровкою: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... tion/2015/ Є там і оренда і ЖКГ і транспорт і сигарети і куча всього. Не зрозуміло чому у вас оренда на 1 місці - в Україні мізерна кількість людей(в % відношенні) орендує житло.
Да действительно. Можно ли реальные факты а не данные с забора?
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
Обов'язково на достатньо великому проміжку часу! Інакше хтось бреше або "неправильно" рахує. 23 роки - трохи мало, але цілком достатньо щоб мінімізувати похибку. *Правда тут є проблема з "інфляцією долара". Насправді я не знаю наскільки правдивою є ця цифра.