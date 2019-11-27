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Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:24
denis_shirman написав:
Я снимал квартиру в 2013 за 2500 - когда я с нее уехал в 2018 цена доросла до 7500 и следующему ее сдали за 8500.
Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше. Потому либо у вас частный случай, по которому никак нельзя делать выводы, либо некорректные цифры, то, что сейчас по указанным вами ценам в 2013 сдавалось примерно по 3500-4000, а тогда это 113-143%
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:37
Faceless написав:
Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше.
Сейчас возле м.Харьковская гостинка - 5000 грн. в мес.
а не 2500 в 2013 при баксе 8 грн.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:11
статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".
С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
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