Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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denis_shirman написав:Я снимал квартиру в 2013 за 2500 - когда я с нее уехал в 2018 цена доросла до 7500 и следующему ее сдали за 8500.
Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше. Потому либо у вас частный случай, по которому никак нельзя делать выводы, либо некорректные цифры, то, что сейчас по указанным вами ценам в 2013 сдавалось примерно по 3500-4000, а тогда это 113-143%
Faceless написав:Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше.
Сейчас возле м.Харьковская гостинка - 5000 грн. в мес. а не 2500 в 2013 при баксе 8 грн.
статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути .....
Это где-то, а не у нас. По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны. В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается. Так что для Украины формула принципиально неверна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути .....
Это где-то, а не у нас. По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны. В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается. Так что для Украины формула принципиально неверна.
Докази в студію! Беремо хліб(тому що є статистика по ньому) https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$ Інфляція долара за 23 роки - 66% Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз. Отже для хліба формула працює. Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.