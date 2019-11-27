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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:24

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

  denis_shirman написав:Я снимал квартиру в 2013 за 2500 - когда я с нее уехал в 2018 цена доросла до 7500 и следующему ее сдали за 8500.

Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше. Потому либо у вас частный случай, по которому никак нельзя делать выводы, либо некорректные цифры, то, что сейчас по указанным вами ценам в 2013 сдавалось примерно по 3500-4000, а тогда это 113-143%
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:37

Re: свои колокольни

  Faceless написав:Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше.

Сейчас возле м.Харьковская гостинка - 5000 грн. в мес.
а не 2500 в 2013 при баксе 8 грн.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:11

статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".
С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:15

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара)

Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
.....

Это где-то, а не у нас. :)
По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны.
В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается.
Так что для Украины формула принципиально неверна.
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Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:57

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара)

Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
.....

Это где-то, а не у нас. :)
По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны.
В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается.
Так что для Украины формула принципиально неверна.

Докази в студію!
Беремо хліб(тому що є статистика по ньому)
https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti
В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$
Інфляція долара за 23 роки - 66%
Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз.
Отже для хліба формула працює.
Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:22

  denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.


Бросайте курить и начинайте зарабатывать.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:47

  Клиент_ написав:статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".
С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.

Дело в другом. Половина населения выехала батрачить на заграничных панов. Поэтому местные паны были вынуждены поднять зарплаты, чтоб вообще все не разъехались. Отсюда и рост. Причём реальный
safonovstanislav
 
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