Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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denis_shirman написав:Я снимал квартиру в 2013 за 2500 - когда я с нее уехал в 2018 цена доросла до 7500 и следующему ее сдали за 8500.
Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше. Потому либо у вас частный случай, по которому никак нельзя делать выводы, либо некорректные цифры, то, что сейчас по указанным вами ценам в 2013 сдавалось примерно по 3500-4000, а тогда это 113-143%
Faceless написав:Для 2013 аренда однушки 2500 - это сильно, сильно ниже среднерыночного, даже на Троещине маловероятно было найти однушку по такой цене, а 7500 в 2018 это уже на уровне среднерыночной на тот момент или даже чуть выше.
Сейчас возле м.Харьковская гостинка - 5000 грн. в мес. а не 2500 в 2013 при баксе 8 грн.
статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути .....
Это где-то, а не у нас. По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны. В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается. Так что для Украины формула принципиально неверна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути .....
Это где-то, а не у нас. По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны. В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается. Так что для Украины формула принципиально неверна.
Докази в студію! Беремо хліб(тому що є статистика по ньому) https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$ Інфляція долара за 23 роки - 66% Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз. Отже для хліба формула працює. Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.
denis_shirman написав:Оценки инфляции однозначно занижены. Сомневаюсь, что сюда включены цены на аренду квартир, ЖКХ, транспорт, сигареты и еще кучу всего, что обычно есть в потребительской корзине. 160% - это, скорее всего, плюс минус еда и одежда и то не на все. На глаз кажется, что инфляция в районе 200-300%. По доходам не могу сделать такую прикидку.
Бросайте курить и начинайте зарабатывать.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Клиент_ написав:статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Дело в другом. Половина населения выехала батрачить на заграничных панов. Поэтому местные паны были вынуждены поднять зарплаты, чтоб вообще все не разъехались. Отсюда и рост. Причём реальный Но, насколько хорошо, что украинцы работают на рост заграничной экономики, а не украинской - вопрос спорный.
Клиент_ написав:статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Смотрите, господа только факты:
1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.
2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.
3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.
4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.
5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель. 100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.
6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.
7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.
Господа, посмотрим правде в глаза.
Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме. Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.
Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.
Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.
Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.
Ну что не так ?
Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.
Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.
Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум. Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое. Дисбалансы налицо.
Клиент_ написав:статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Смотрите, господа только факты:
1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.
2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.
3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.
4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.
5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель. 100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.
6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.
7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.
Господа, посмотрим правде в глаза.
Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме. Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.
Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.
Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.
Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.
Ну что не так ?
Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.
Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.
Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум. Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое. Дисбалансы налицо.
Как говорит Ветка - И что Вы предлагаете? Потому как тот самый свал продолжается и это уже давно перешло черту, после которой последствия будут плачевные.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.