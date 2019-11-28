Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:39

Откуда может быть кратный рост зарплат при падении экономики?

В стране не проведено ни одной успешной реформы, не привлечено ни одной нормальной крупной инвестиции, продолжается деградация промышленности, инфраструктура всё более и более погружается в разруху и так далее.

Так откуда кратный рост зарплат?



Во первых, уменьшение населения, особенно трудоспособного, идет быстрее чем деградация экономики, за счет чего получается превышение спроса на работников над предложением рабочих рук. Как следствие рост зарплат. Как понятно ничего хорошего для страны, в этой ситуации нет.



Во вторых, скорее всего статистика оперирует начисленной зарплатой, а не реально полученной на руки. Рост задолженности по зарплатам например только в 2019 году +30%.



В третьих, рост зарплат работников государственных организаций, во многом финансируется за счет внешних кредитных средств. Рост гос.долга внешнего составил с 2013 плюс 12 млрд долларов(+30%), внутреннего плюс 550 млрд гривен (+ 300%)