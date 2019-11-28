RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:33

Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.
Ethereum
 
Повідомлень: 928
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:20

  Ethereum написав:Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.


Не поможет
Пока "пересичные" не научатся думать, за кого голосуют, никаких больше революций. Потому что "проголосуем за того, кто больше обещает, а не понравится - сбросим досрочно и выберем того,кто будет больше обещать" - это не Европа и даже не Азия, а вообще не пойми что
Выбрали? Наслаждайтесь.
PasserBy
 
Повідомлень: 164
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:39

Откуда может быть кратный рост зарплат при падении экономики?
В стране не проведено ни одной успешной реформы, не привлечено ни одной нормальной крупной инвестиции, продолжается деградация промышленности, инфраструктура всё более и более погружается в разруху и так далее.
Так откуда кратный рост зарплат?

Во первых, уменьшение населения, особенно трудоспособного, идет быстрее чем деградация экономики, за счет чего получается превышение спроса на работников над предложением рабочих рук. Как следствие рост зарплат. Как понятно ничего хорошего для страны, в этой ситуации нет.

Во вторых, скорее всего статистика оперирует начисленной зарплатой, а не реально полученной на руки. Рост задолженности по зарплатам например только в 2019 году +30%.

В третьих, рост зарплат работников государственных организаций, во многом финансируется за счет внешних кредитных средств. Рост гос.долга внешнего составил с 2013 плюс 12 млрд долларов(+30%), внутреннего плюс 550 млрд гривен (+ 300%)
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 26.03.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Близько 14% українців витрачають на оплату ЖКГ більше...
R2 » Чет 28 лис, 2019 14:07
3 131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 02:25
civ
Більшість українців проти продажу землі - опитування 1, 2
R2 » Чет 28 лис, 2019 13:40
12 601
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 00:27
moveton
В АМКУ розповіли про м'ясні вподобання українців
R2 » Сер 27 лис, 2019 12:08
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 15:18
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14300)
29.11.2019 08:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.