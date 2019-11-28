Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:33
Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:20
Не поможет
Пока "пересичные" не научатся думать, за кого голосуют, никаких больше революций. Потому что "проголосуем за того, кто больше обещает, а не понравится - сбросим досрочно и выберем того,кто будет больше обещать" - это не Европа и даже не Азия, а вообще не пойми что
Выбрали? Наслаждайтесь.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:39
Откуда может быть кратный рост зарплат при падении экономики?
В стране не проведено ни одной успешной реформы, не привлечено ни одной нормальной крупной инвестиции, продолжается деградация промышленности, инфраструктура всё более и более погружается в разруху и так далее.
Так откуда кратный рост зарплат?
Во первых, уменьшение населения, особенно трудоспособного, идет быстрее чем деградация экономики, за счет чего получается превышение спроса на работников над предложением рабочих рук. Как следствие рост зарплат. Как понятно ничего хорошего для страны, в этой ситуации нет.
Во вторых, скорее всего статистика оперирует начисленной зарплатой, а не реально полученной на руки. Рост задолженности по зарплатам например только в 2019 году +30%.
В третьих, рост зарплат работников государственных организаций, во многом финансируется за счет внешних кредитных средств. Рост гос.долга внешнего составил с 2013 плюс 12 млрд долларов(+30%), внутреннего плюс 550 млрд гривен (+ 300%)
Теперь уже точно не вернусь
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