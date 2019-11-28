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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:33

Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:20

  Ethereum написав:Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.


Не поможет
Пока "пересичные" не научатся думать, за кого голосуют, никаких больше революций. Потому что "проголосуем за того, кто больше обещает, а не понравится - сбросим досрочно и выберем того,кто будет больше обещать" - это не Европа и даже не Азия, а вообще не пойми что
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:09

  rjkz написав:
  Автор77 написав:
  Клиент_ написав:статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".
С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.



Смотрите, господа только факты:

1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.

2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.

3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.

4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.

5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель.
100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.

6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.

7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.

Господа, посмотрим правде в глаза.

Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме.
Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.

Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.

Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.

Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.

Ну что не так ?

Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.

Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.

Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум.
Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое.
Дисбалансы налицо.


Как говорит Ветка - И что Вы предлагаете?
Потому как тот самый свал продолжается и это уже давно перешло черту, после которой последствия будут плачевные.


Все,что мы можем сосредоточиться на житейских радостях,пару чашечкам хорошего чая,или кофе по утрам,обязательно с булочкой.

Ну а последствия монопольно-олигархо-кланово-схемово-потоковой системы никуда не денутся,они в отставании на 50 лет плюс от поляков,хотя потенциал страны таков,что должно было быть наоборот.
Ну нельзя сказать,что уровень жизни будет стагнировать,что то понемногу будет выправляться,хотя и риски серьезного финансово-экономического кризиса через какое-то время никто не сбрасывал.

Так что позитива нам,господа-пора подумать о пару бутылочках неплохого импортного винца со стелажа "цена недели" в Сильпо (будет дешевле), скоро 31-дневный отсчет до главного праздника.

А еще надо всем пожелать не только возможного поиска доп.дохода,но и правильно вести расходы, от этого зависит семейный баланс.

Ну и хорошего декабрьского настроения всем,господа.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------
andrijk777
Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара)
-----------------------
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
.....

Это где-то, а не у нас. :)
По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны.
В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается.
Так что для Украины формула принципиально неверна.

Докази в студію!
Беремо хліб(тому що є статистика по ньому)
https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti
В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$
Інфляція долара за 23 роки - 66%
Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз.
Отже для хліба формула працює.
Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.

Вы знаете, не помню цен 1996, поэтому расчёты приводить не буду. Но возьмите цены ЖКХ, общественный транспорт, думаю, результаты будут другие.
Я могу привести простой аргумент. В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
Зарплаты.
Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
И ещё пример. В 1994-95 я за аренду квартиры (правда, пустой без мебели, без ничего, только плита газовая и телефон) платил 10 долл./мес. Сегодняшние цены, думаю, можно не называть? В Харькове это без коммуналки тысячи 4 грн., т.е. 160 долл.
Можете сравнить цены на квартиры. Это ещё проще, не надо пересчитывать, цены на квартиры всегда были в долларах.
И, кстати, откуда цифра долл. инфляции 66% за 23 года не подскажете?

А вообще, почитайте Будивельника. Он периодически писал о выравнивании наших цен с мировыми.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:16

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:[quote="4804866:Faceless"]
----------------
andrijk777
Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара)
-----------------------
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
.....

Это где-то, а не у нас. :)
По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны.
В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается.
Так что для Украины формула принципиально неверна.

Докази в студію!
Беремо хліб(тому що є статистика по ньому)
https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti
В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$
Інфляція долара за 23 роки - 66%
Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз.
Отже для хліба формула працює.
Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.

Вы знаете, не помню цен 1996, поэтому расчёты приводить не буду. Но возьмите цены ЖКХ, общественный транспорт, думаю, результаты будут другие.
Я могу привести простой аргумент. В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
Зарплаты.
Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
И ещё пример. В 1994-95 я за аренду квартиры (правда, пустой без мебели, без ничего, только плита газовая и телефон) платил 10 долл./мес. Сегодняшние цены, думаю, можно не называть? В Харькове это без коммуналки тысячи 4 грн., т.е. 160 долл.
Можете сравнить цены на квартиры. Это ещё проще, не надо пересчитывать, цены на квартиры всегда были в долларах.
И, кстати, откуда цифра долл. инфляции 66% за 23 года не подскажете?

А вообще, почитайте Будивельника. Он периодически писал о выравнивании наших цен с мировыми.[/quote]Ну вы когда сравниваете зарплаты пусть и в долларах за такой период, не забывайте, что доллар тогда и доллар сегодня - это совсем разные доллары.
И да, с 1996 уровень жизни вырос значительно
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:26

  rjkz написав:
  Автор77 написав:
  Клиент_ написав:статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".
С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.



Смотрите, господа только факты:

1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.

2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.

3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.

4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.

5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель.
100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.

6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.

7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.

Господа, посмотрим правде в глаза.

Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме.
Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.

Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.

Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.

Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.

Ну что не так ?

Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.

Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.

Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум.
Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое.
Дисбалансы налицо.


Как говорит Ветка - И что Вы предлагаете?
Потому как тот самый свал продолжается и это уже давно перешло черту, после которой последствия будут плачевные.

Так приятно, что вы меня цитируете :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:35

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:09

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:----------------
andrijk777
Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара)
-----------------------
Это где-то, а не у нас. :)
По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны.
В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается.
Так что для Украины формула принципиально неверна.

Докази в студію!
Беремо хліб(тому що є статистика по ньому)
https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti
В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$
Інфляція долара за 23 роки - 66%
Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз.
Отже для хліба формула працює.
Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.

Вы знаете, не помню цен 1996, поэтому расчёты приводить не буду. Но возьмите цены ЖКХ, общественный транспорт, думаю, результаты будут другие.
Я могу привести простой аргумент. В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
Зарплаты.
Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
И ещё пример. В 1994-95 я за аренду квартиры (правда, пустой без мебели, без ничего, только плита газовая и телефон) платил 10 долл./мес. Сегодняшние цены, думаю, можно не называть? В Харькове это без коммуналки тысячи 4 грн., т.е. 160 долл.
Можете сравнить цены на квартиры. Это ещё проще, не надо пересчитывать, цены на квартиры всегда были в долларах.
И, кстати, откуда цифра долл. инфляции 66% за 23 года не подскажете?

Багато "я так відчуваю", а мало цифр. Оренда - це взагалі не показник. Мізерна кількість населення(3-5%, а може й менше) орендує житло.
Давайте зарплату порахуємо:
1996 рік - 126 грн. = $70
2019 рік - буде десь в районі 10300 грн. = $412. Курс - 25.
Отже маємо ріст - в 5,886 разів! Ділимо на інфляцію долара(66%) - 3,55 разів.
Тобто РЕАЛЬНА(з врахуванням інфляції) зарплата за 23 роки зросла в 3,55 рази.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:12

  ЛАД написав:И ещё пример. В 1994-95 я за аренду квартиры (правда, пустой без мебели, без ничего, только плита газовая и телефон) платил 10 долл./мес. Сегодняшние цены, думаю, можно не называть? В Харькове это без коммуналки тысячи 4 грн., т.е. 160 долл.

Так в 1994 середня зарплата була $28, а в 1995 - $36. Ціни на оренду на 80% прив"язані до зарплат.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:17

ЛАД написав: В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.

Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.
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