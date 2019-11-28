Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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rjkz написав:[quote="4805258:Автор77статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Смотрите, господа только факты:
1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.
2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.
3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.
4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.
5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель. 100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.
6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.
7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.
Господа, посмотрим правде в глаза.
Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме. Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.
Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.
Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.
Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.
Ну что не так ?
Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.
Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.
Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум. Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое. Дисбалансы налицо.
Как говорит Ветка - И что Вы предлагаете? Потому как тот самый свал продолжается и это уже давно перешло черту, после которой последствия будут плачевные.[/quote] Так приятно, что вы меня цитируете [/quote]
Ну очевидно участникам приятно с вами общаться
Так ведь?
"И что Вы предлагаете?" звучит интересно конечно. А то многие пишут, а с реальными вариантами не густо.
ЛАД написав:---------------- andrijk777 Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара) ----------------------- Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути .....
Это где-то, а не у нас. По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны. В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается. Так что для Украины формула принципиально неверна.
Докази в студію! Беремо хліб(тому що є статистика по ньому) https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$ Інфляція долара за 23 роки - 66% Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз. Отже для хліба формула працює. Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.
Вы знаете, не помню цен 1996, поэтому расчёты приводить не буду. Но возьмите цены ЖКХ, общественный транспорт, думаю, результаты будут другие. Я могу привести простой аргумент. В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека. Зарплаты. Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни? И ещё пример. В 1994-95 я за аренду квартиры (правда, пустой без мебели, без ничего, только плита газовая и телефон) платил 10 долл./мес. Сегодняшние цены, думаю, можно не называть? В Харькове это без коммуналки тысячи 4 грн., т.е. 160 долл. Можете сравнить цены на квартиры. Это ещё проще, не надо пересчитывать, цены на квартиры всегда были в долларах. И, кстати, откуда цифра долл. инфляции 66% за 23 года не подскажете?
А вообще, почитайте Будивельника. Он периодически писал о выравнивании наших цен с мировыми.[/quote]
Заплюсовал, ведь мировая инфляция доллара не была столь значительна как рост расходов именно в Украине.
Я бы еще вот так добавил, расходы были на весьма приемлемом с точки зрения даже тех доходов вплоть до 2013 года.
А с 2013 года понеслась,инфляция. Особенно услуги любые стартанули.
Что в результате.Доходы чисто в среднем весьма-весьма посредственные,хоть черные,хоть белые. А цены -все видят ,господа,что случилось с ценами. Ярчайший пример украинские яблоки от бабушки на рынке за пол-доллара уже купить нереально, даже в сезон сложно. Они так угрохают сальдо товарами до финансово-экономической встряски, украинские продукты многие очень вкусные, это тупо импортировать чеснок из Китая, картоху из Египта ,польские яблоки и т.п.
ЛАД написав:Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое
Ethereum написав:Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.
В Сингапуре сделали налоги 0%. Вот его и залили деньгами. Европа не позволит сделать такой офшор у своих границ. Европейские деньги тогда слишком быстро перетекут в Украину. Тогда уже Европа придёт устраивать "демократию" в Украине, как это сейчас делает Россия