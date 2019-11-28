Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

vetka написав:

rjkz написав: [quote="4805258:Автор77статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".

С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан. [quote="4805258:Автор77статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых".С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.

Смотрите, господа только факты:1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель.100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.Господа, посмотрим правде в глаза.Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме.Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.Ну что не так ?Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум.Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое.Дисбалансы налицо.