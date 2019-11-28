Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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rjkz написав:[quote="4805258:Автор77статистика знает много, но не знает сколько раньше получали в "конвертах". поэтому украинцы оценивают "покращення" в "живых" деньгах, а статистика в "белых". С 2013 года доля "белых" зарплат в доходах выросла, а у многих стала на 100% "белой", поэтому и возникают разногласия между оценкой прироста у минфина и у граждан.
Смотрите, господа только факты:
1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.
2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.
3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.
4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.
5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель. 100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.
6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.
7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.
Господа, посмотрим правде в глаза.
Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме. Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.
Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.
Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.
Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.
Ну что не так ?
Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.
Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.
Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум. Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое. Дисбалансы налицо.
Как говорит Ветка - И что Вы предлагаете? Потому как тот самый свал продолжается и это уже давно перешло черту, после которой последствия будут плачевные.[/quote] Так приятно, что вы меня цитируете [/quote]
Ну очевидно участникам приятно с вами общаться
Так ведь?
"И что Вы предлагаете?" звучит интересно конечно. А то многие пишут, а с реальными вариантами не густо.
ЛАД написав:---------------- andrijk777 Логічно що: інфляція = (знеціненні гривні відносно долара) * (інфляція долара) ----------------------- Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути .....
Это где-то, а не у нас. По этой формуле в случае отсутствия инфляции доллара долларовые цены должны быть стабильны. В нашем случае долларовые цены были очень низкие и только постепенно выходят на уровень мировых, т.е сильно растут даже в долларе. И пока этот процесс продолжается. Так что для Украины формула принципиально неверна.
Докази в студію! Беремо хліб(тому що є статистика по ньому) https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti В 1996 він коштував 0,52 коп. Тобто 0,52/1,8 = 0,29$ Інфляція долара за 23 роки - 66% Отже 0,29*1,66 = $0,48 = 12 гривень - стільки і коштує хліб зараз. Отже для хліба формула працює. Наприклад для картоплі - так доларова ціна значно виросла. Для картоплі формула не працює в силу специфічних причин, тому що домогосподарства масово вирощували ту картоплю(часто в збиток). Але крім картоплі я навіть не знаю товарів де доларова ціна значно зросла.
Вы знаете, не помню цен 1996, поэтому расчёты приводить не буду. Но возьмите цены ЖКХ, общественный транспорт, думаю, результаты будут другие. Я могу привести простой аргумент. В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека. Зарплаты. Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни? И ещё пример. В 1994-95 я за аренду квартиры (правда, пустой без мебели, без ничего, только плита газовая и телефон) платил 10 долл./мес. Сегодняшние цены, думаю, можно не называть? В Харькове это без коммуналки тысячи 4 грн., т.е. 160 долл. Можете сравнить цены на квартиры. Это ещё проще, не надо пересчитывать, цены на квартиры всегда были в долларах. И, кстати, откуда цифра долл. инфляции 66% за 23 года не подскажете?
А вообще, почитайте Будивельника. Он периодически писал о выравнивании наших цен с мировыми.[/quote]
Заплюсовал, ведь мировая инфляция доллара не была столь значительна как рост расходов именно в Украине.
Я бы еще вот так добавил, расходы были на весьма приемлемом с точки зрения даже тех доходов вплоть до 2013 года.
А с 2013 года понеслась,инфляция. Особенно услуги любые стартанули.
Что в результате.Доходы чисто в среднем весьма-весьма посредственные,хоть черные,хоть белые. А цены -все видят ,господа,что случилось с ценами. Ярчайший пример украинские яблоки от бабушки на рынке за пол-доллара уже купить нереально, даже в сезон сложно. Они так угрохают сальдо товарами до финансово-экономической встряски, украинские продукты многие очень вкусные, это тупо импортировать чеснок из Китая, картоху из Египта ,польские яблоки и т.п.
ЛАД написав:Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое
Ethereum написав:Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.
В Сингапуре сделали налоги 0%. Вот его и залили деньгами. Европа не позволит сделать такой офшор у своих границ. Европейские деньги тогда слишком быстро перетекут в Украину. Тогда уже Европа придёт устраивать "демократию" в Украине, как это сейчас делает Россия. Европе выгодна слабая Украина, которой можно стабильно одалживать под бешеный процент. А не страна, в которую утекут деньги европейских олигархов в виде инвестиций
1.Как написал пользователь Клиент -фактор отбеливания зарплат, штрафы от 130 до 350 тыс.грн. возымели свое действие - в статистике вбиты эти более чем раньше реальные доходы, раньше большинство на минималке сидело.
2.Особенно сильно подросла минималка, все это в статистике, но это никак не отображает реальные цифры для среднего украинца.
3.Без всяких сигарет цены на продукты, исключая картошку, которая взлетела как ракета, и исключая некоторые украинские продукты, которые чуть меньше подорожали - так вот цены в среднем взлетели в 3 раза.
4.Цены на комуналку взлетели в 3-10 раз, в 10 раз улетел газ, в 5 раз электроенергия, в 3 раза ОСББ минимум, а бывает и намного больше,охрана ДСО в 4раза и т.п.
5.Услуги. Я в 2014-м платил мастеру за 1 метра плитки на пол 50 грн.,на стену 60-70- грн.,сейчас этот же человек берет 250-300 грн., ну т.е. в 4раза минимум цена ушла. Все остальное также, знакомые на днях в Киеве вызвали электрика, был 15 минут, вставил свой выключатель, 200-вызов,100-выключатель. 100 работа, вместе 400 за 15 минут. Конечно теперь впредь будут искать не с фирмы, но тем не менее тенденция.
6.Лайф,связь тогда были пакеты массово по 10 грн. в год, и в Лайфе безлим, сейчас минимальный 60 грн.,но уже не вгод,а в месяц.Интернетчики, кабельщики -все повзлетало ракетой.
7.Налоги новые -19.5 на депо, плюс на недвижимость что-то там, плюс для ФОпов также все вверх пошло в плане налогообложения.
Господа, посмотрим правде в глаза.
Жить стало хуже,но это в среднем. Я не беру конкретные случаи,кто -то пошел вверх по карьере,или по бизнесу,кому-то добавила фирма, ввиду опять таки успешного положения дел на фирме. Однако ,не все получили рост в 3 раза.Многие лишь в 2 раза,знаю конкретные примеры,знакомые в небольшом городке имели раньше 5 тыс.грн.,сейчас 9 тыс.грн,,что за 5 лет меньше даже чем в 2 раза,случаи есть разные.
Но если бы это была неправда и расходы не выросли более ошеломительно чем зарплаты не было бы вала гастеров. У меня знакомый поляк, у него много лет бюрко по трудоустрою по всей Европе,в Украину зашел только в 2016-м, сейчас у него уже сеть - в 5-ти городах, говорит очень выгодно стало привлекать ваших работников для польских предприятий, наш бюджет очень неплохо себя чувствует благодаря вашим работника.
Суть в том, что расходы на жизнь были копеечные, а сейчас - вроде пару тысяч в кармане, раньше это были неплохие деньги, а сейчас выходишь из супермаркета и не особо что-то и купил.
Я думаю все это почувствовали - как с неимоверной быстротой стали таять деньги при расходах на жизнь.
Ну что не так ?
Не в доходах дело, а в неимоверно выросших расходах на все.
Ну так мы видим это и по самим денежным знакам- копейки скоро вообще отменят, десять грн. будет монетой, тысячки пошли в ход, торговцы маржу увеличивают по возможности,так как у них также расходы взлетели.
Это называется украинские доходы при почти европейских ценах не на все,но на многое.Достаточно послушать, какими партиями закупаются в приграничных польских Бедронках, а ведь ВВП и уровень доходов поляков - это разрыв в 50 лет минимум. Сальдо торговое в минус опять таки на 2022 год уже до минус 17 млрд.дол. планируют,да и сейчас некислое. Дисбалансы налицо.
Как говорит Ветка - И что Вы предлагаете? Потому как тот самый свал продолжается и это уже давно перешло черту, после которой последствия будут плачевные.
Все,что мы можем сосредоточиться на житейских радостях,пару чашечкам хорошего чая,или кофе по утрам,обязательно с булочкой.
Ну а последствия монопольно-олигархо-кланово-схемово-потоковой системы никуда не денутся,они в отставании на 50 лет плюс от поляков,хотя потенциал страны таков,что должно было быть наоборот. Ну нельзя сказать,что уровень жизни будет стагнировать,что то понемногу будет выправляться,хотя и риски серьезного финансово-экономического кризиса через какое-то время никто не сбрасывал.
Так что позитива нам,господа-пора подумать о пару бутылочках неплохого импортного винца со стелажа "цена недели" в Сильпо (будет дешевле), скоро 31-дневный отсчет до главного праздника.
А еще надо всем пожелать не только возможного поиска доп.дохода,но и правильно вести расходы, от этого зависит семейный баланс.
Ну и хорошего декабрьского настроения всем,господа.
Позволю процитировать себя с другой ветки, там немного в контексте той ветки, поэтому не обессудьте. Но основные риски как для ныне работающих так и для государственности Украины кроются в катастрофической депопуляции:
Украинцы привыкли, что их пенсия зависит от государства. Почему это большая ошибка 2020 год Украина встречает как страна, в которой каждые десять работающих граждан содержат десятерых пенсионеров. Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны: в 2050-м на 10 человек трудоспособного возраста мы будем иметь 23 пенсионера.
Пенсий, как таковых, у большинства из них, скорее всего, не будет. Это значит, что через 30 лет людям, родившимся в 1980-х и 90-х годах, просто будет не на что жить.
Звучит апокалиптично, но такой сценарий неизбежен, если Украина продолжит ограничивать себя солидарной пенсионной системой, а украинцы – так и не начнут заботиться о своей старости самостоятельно, с помощью пенсионных накоплений.
Это должен делать каждый, вне зависимости от уровня дохода, образования или места жительства. Ниже – пять причин, почему пенсионные накопления – необходимость, с которой нельзя медлить.
Причина №1. Пенсионный фонд не сможет обеспечить всех Украина входит в пятерку стран мира по показателю темпов сокращения населения. По прогнозам ООН, к 2050 году население нашей страны составит 36,4 млн человек, то есть сократится на 18%.
Факторы, способствующие снижению популяции:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ГК «Лига» запускает пенсионный фонд от компании Ліга Пенсія 04.11.2019 ГК ЛИГА инвестировала в негосударственное пенсионное обеспечение 13.11.2018 КУА-АПФ Upinvest стала управляющим активами НПФ Лига Пенсия 02.11.2018 - Относительно высокая смертность; - Снижение уровня рождаемости (на 10 женщин приходится всего лишь 15 детей); - Массовая миграция (за границей работает 5,8 млн. украинцев).
Эти данные свидетельствуют: ситуация с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда (он зависит от Единого социального взноса, который отчисляется с зарплаты каждого работающего украинца – 22%) в дальнейшем будет только ухудшаться.
Даже текущее соотношение работающие/пенсионеры показывает, что государственная пенсия вряд ли когда-либо будет достойной – на это просто нет денег. Что говорить о будущем, когда один работающий будет содержать сразу двух человек?
Возможно, нас ожидает взрывной рост экономики, благодаря чему правительство сможет собрать больше налогов, а имеющиеся деньги потратить на пенсионеров. Но будет ли такой сценарий долгосрочным? Ответ – вряд ли.
Поэтому выход один – на пенсию нужно откладывать самостоятельно.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Вроде как не согласиться можно разве что с цифрами. Но дальше начался такой откровенный загон, что вспомнился фильм "Кидалы" "Приходи завтра, я тебя еще на 20 баксов кину" На этом фоне, бетонные накопления выглядят куда как надежнее, хоть я и на них смотрю скептично. Но как актив, который не должен улетучиться совсем, вроде как ничего. А с этими ребятами что-то вспоминаются дома селенга, ммм, меркурий и прочие.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех.
Затраты выросли, потому что в части затрат имеется монополии, а в остальном рынок. А для покрытия этих затрат необходим был рост доходов. Эта задача решается в каждом случае индивидуально - кто-то выехал на заработки в забугорье и шлет семье деньги, кто-то выехал насовсем и не шлет сюда ничего и не создает ВВП и не тратит деньги на территории Украины и не платит налогов, оставшимся как бонусом стало то, что в экономику от заробитчан все-таки вливаются деньги и так как часть человеческого ресурса с рынка ушла, то оставшейся части несколько проще стало с поиском работы и с продажей себя по более высокой цене. В откровенном проигрыше остаются пенсионеры и люди, которые на рынке не могут себя продать дороже, чем они стоят на данный момент. При этом часть из этих людей - семьи тех самых заробитчан, поэтому им не все так плохо. Хуже всего тем, кто не имеет ни роста дохода ни родственников-заробитчан, присылающих "для поддержания штанов".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех.
Затраты выросли, потому что в части затрат имеется монополии, а в остальном рынок. А для покрытия этих затрат необходим был рост доходов. Эта задача решается в каждом случае индивидуально - кто-то выехал на заработки в забугорье и шлет семье деньги, кто-то выехал насовсем и не шлет сюда ничего и не создает ВВП и не тратит деньги на территории Украины и не платит налогов, оставшимся как бонусом стало то, что в экономику от заробитчан все-таки вливаются деньги и так как часть человеческого ресурса с рынка ушла, то оставшейся части несколько проще стало с поиском работы и с продажей себя по более высокой цене. В откровенном проигрыше остаются пенсионеры и люди, которые на рынке не могут себя продать дороже, чем они стоят на данный момент. При этом часть из этих людей - семьи тех самых заробитчан, поэтому им не все так плохо. Хуже всего тем, кто не имеет ни роста дохода ни родственников-заробитчан, присылающих "для поддержания штанов".
Абсолютно верно. Ещё добавлю, что есть устаревающие профессии, при этом, люди винят кризис, не замечая, что их профессия просто исчезает. Например, офисные клерки. Всё компьютеризируется и столько людей, работающих с бумажками просто не нужно. Или банковские сотрудники, которых заменяют умные ящики, способные работать без инкассации месяцами, и интернет-банкинги. И даже, самое простое, рыночные торговцы, работающие на себя, профессию которых вытеснили торговые сети, способные работать с меньшей наценкой. И т. д. Все эти люди не видят очевидное и винят кризис, хотя могли бы перестроится и начать зарабатывать. Зарплата офисного клерка реально в 1.5-2 ниже зарплаты грузчика или уборщицы
ЛАД написав:Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое
Ну наконец-то ! Свершилось! Швейцария - лузер! Европа - отстой! Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства! Ура, товарисчи! Ура!
Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных. Я не помню, чем закончился эксперимент по выплате безусловного дохода каждому гражданину Швейцарии в размере 2,5 кевро в месяц. Не напомните? Это наверное от безысходной нищеты государства Швейцария? Ну вот представьте, живет себе и никого не трогает средняя семья из 4-х человек в Цюрихе, папа с мамой не разгибая спины еле сводят концы с концами на 2 зарплаты по 42 бакса в час (42х8х22=7392 бакса в месяц на одного) или почти 15 килобаксов в месяц. Никого не трогают. И тут им - хрясь! 10 кевро на семью от государства только за то, что им не повезло быть гражданами Швейцарии! Как серпом по яй...ай-ай-ай! Такое коварство от родного государства. Но ведь и государство Швейцария можно понять - оно в долгах как в шелках! И эти долги отдать нереально! Они уже заложили Альпы Эфиопии, за долг перед Бурунди каждый швейцарец обязан по полгода работать бесплатно в Бурунди швейцаром (они все потомственные швейцары - само название государства произошло от этого).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Faceless написав:............ Ну вы когда сравниваете зарплаты пусть и в долларах за такой период, не забывайте, что доллар тогда и доллар сегодня - это совсем разные доллары. И да, с 1996 уровень жизни вырос значительно
Доллары разные, но не настолько. Уровень жизни вырос значительно, но не настолько значительно, как Вам кажется, учитывая что и сегодня в среднем на еду уходит где-то половина доходов (не помню точную цифру).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.