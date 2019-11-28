Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

rjkz написав:

vetka написав: Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех. Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех.

Затраты выросли, потому что в части затрат имеется монополии, а в остальном рынок.А для покрытия этих затрат необходим был рост доходов. Эта задача решается в каждом случае индивидуально - кто-то выехал на заработки в забугорье и шлет семье деньги, кто-то выехал насовсем и не шлет сюда ничего и не создает ВВП и не тратит деньги на территории Украины и не платит налогов, оставшимся как бонусом стало то, что в экономику от заробитчан все-таки вливаются деньги и так как часть человеческого ресурса с рынка ушла, то оставшейся части несколько проще стало с поиском работы и с продажей себя по более высокой цене. В откровенном проигрыше остаются пенсионеры и люди, которые на рынке не могут себя продать дороже, чем они стоят на данный момент. При этом часть из этих людей - семьи тех самых заробитчан, поэтому им не все так плохо. Хуже всего тем, кто не имеет ни роста дохода ни родственников-заробитчан, присылающих "для поддержания штанов".