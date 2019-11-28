Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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vetka написав:Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех.
Затраты выросли, потому что в части затрат имеется монополии, а в остальном рынок. А для покрытия этих затрат необходим был рост доходов. Эта задача решается в каждом случае индивидуально - кто-то выехал на заработки в забугорье и шлет семье деньги, кто-то выехал насовсем и не шлет сюда ничего и не создает ВВП и не тратит деньги на территории Украины и не платит налогов, оставшимся как бонусом стало то, что в экономику от заробитчан все-таки вливаются деньги и так как часть человеческого ресурса с рынка ушла, то оставшейся части несколько проще стало с поиском работы и с продажей себя по более высокой цене. В откровенном проигрыше остаются пенсионеры и люди, которые на рынке не могут себя продать дороже, чем они стоят на данный момент. При этом часть из этих людей - семьи тех самых заробитчан, поэтому им не все так плохо. Хуже всего тем, кто не имеет ни роста дохода ни родственников-заробитчан, присылающих "для поддержания штанов".
Абсолютно верно. Ещё добавлю, что есть устаревающие профессии, при этом, люди винят кризис, не замечая, что их профессия просто исчезает. Например, офисные клерки. Всё компьютеризируется и столько людей, работающих с бумажками просто не нужно. Или банковские сотрудники, которых заменяют умные ящики, способные работать без инкассации месяцами, и интернет-банкинги. И даже, самое простое, рыночные торговцы, работающие на себя, профессию которых вытеснили торговые сети, способные работать с меньшей наценкой. И т. д. Все эти люди не видят очевидное и винят кризис, хотя могли бы перестроится и начать зарабатывать. Зарплата офисного клерка реально в 1.5-2 ниже зарплаты грузчика или уборщицы
Никто никогда не знает, чем обернется НТП для его профессии. Конечно, в свое время, не от большого ума тьма народа пошла учиться на экономистов и психологов, но ведь и профессиональные (то что мне близко) строители в 2014-2016 оказались в такой ж***, что свалили стройными колоннами в ЕС и теперь оставшиеся лупят ценники выше докризисных (причем я имею ввиду кризис 2008 года). А пока еще роботы в Украине ни плитку не укладывают ни котлованы не роют. Банковские-же клерки в некотором пролете просто от того, что кто-то решил, что столько конкурентов ему не надо и уполовинил БС в Украине. Многие профессии исчезают, согласен, но это не так сказывается на рынке труда, как сейчас в Украине. Я понимаю, что в Украине сейчас масса безработных машинисток, трубочистов и ямщиков, но не они оказывают влияние на рынок труда.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
Обов'язково на достатньо великому проміжку часу! Інакше хтось бреше або "неправильно" рахує. 23 роки - трохи мало, але цілком достатньо щоб мінімізувати похибку. *Правда тут є проблема з "інфляцією долара". Насправді я не знаю наскільки правдивою є ця цифра.
Я тоже не знаю. Вы, кстати, так и не написали откуда цифра 66%. Но зато точно знаю, что цифры инфляции от Госстата не правдивые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
Обов'язково на достатньо великому проміжку часу! Інакше хтось бреше або "неправильно" рахує. 23 роки - трохи мало, але цілком достатньо щоб мінімізувати похибку. *Правда тут є проблема з "інфляцією долара". Насправді я не знаю наскільки правдивою є ця цифра.
Я тоже не знаю. Вы, кстати, так и не написали откуда цифра 66%. Но зато точно знаю, что цифры инфляции от Госстата не правдивые. Так что точно "хтось бреше" и даже известно кто.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:.......... Давайте зарплату порахуємо: 1996 рік - 126 грн. = $70 2019 рік - буде десь в районі 10300 грн. = $412. Курс - 25. Отже маємо ріст - в 5,886 разів! Ділимо на інфляцію долара(66%) - 3,55 разів. Тобто РЕАЛЬНА(з врахуванням інфляції) зарплата за 23 роки зросла в 3,55 рази.
Вы опять ошибаетесь. Вы посчитали рост зарплаты с учётом инфляции доллара, но рост реальной зарплаты надо считать с учётом инфляции гривни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.