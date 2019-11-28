Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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vetka написав:Доходы может конечно и выросли, но далеко не у всех, а вот затраты выросли, к сожалению у всех.
Затраты выросли, потому что в части затрат имеется монополии, а в остальном рынок. А для покрытия этих затрат необходим был рост доходов. Эта задача решается в каждом случае индивидуально - кто-то выехал на заработки в забугорье и шлет семье деньги, кто-то выехал насовсем и не шлет сюда ничего и не создает ВВП и не тратит деньги на территории Украины и не платит налогов, оставшимся как бонусом стало то, что в экономику от заробитчан все-таки вливаются деньги и так как часть человеческого ресурса с рынка ушла, то оставшейся части несколько проще стало с поиском работы и с продажей себя по более высокой цене. В откровенном проигрыше остаются пенсионеры и люди, которые на рынке не могут себя продать дороже, чем они стоят на данный момент. При этом часть из этих людей - семьи тех самых заробитчан, поэтому им не все так плохо. Хуже всего тем, кто не имеет ни роста дохода ни родственников-заробитчан, присылающих "для поддержания штанов".
Абсолютно верно. Ещё добавлю, что есть устаревающие профессии, при этом, люди винят кризис, не замечая, что их профессия просто исчезает. Например, офисные клерки. Всё компьютеризируется и столько людей, работающих с бумажками просто не нужно. Или банковские сотрудники, которых заменяют умные ящики, способные работать без инкассации месяцами, и интернет-банкинги. И даже, самое простое, рыночные торговцы, работающие на себя, профессию которых вытеснили торговые сети, способные работать с меньшей наценкой. И т. д. Все эти люди не видят очевидное и винят кризис, хотя могли бы перестроится и начать зарабатывать. Зарплата офисного клерка реально в 1.5-2 ниже зарплаты грузчика или уборщицы
Никто никогда не знает, чем обернется НТП для его профессии. Конечно, в свое время, не от большого ума тьма народа пошла учиться на экономистов и психологов, но ведь и профессиональные (то что мне близко) строители в 2014-2016 оказались в такой ж***, что свалили стройными колоннами в ЕС и теперь оставшиеся лупят ценники выше докризисных (причем я имею ввиду кризис 2008 года). А пока еще роботы в Украине ни плитку не укладывают ни котлованы не роют. Банковские-же клерки в некотором пролете просто от того, что кто-то решил, что столько конкурентов ему не надо и уполовинил БС в Украине. Многие профессии исчезают, согласен, но это не так сказывается на рынке труда, как сейчас в Украине. Я понимаю, что в Украине сейчас масса безработных машинисток, трубочистов и ямщиков, но не они оказывают влияние на рынок труда.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
Обов'язково на достатньо великому проміжку часу! Інакше хтось бреше або "неправильно" рахує. 23 роки - трохи мало, але цілком достатньо щоб мінімізувати похибку. *Правда тут є проблема з "інфляцією долара". Насправді я не знаю наскільки правдивою є ця цифра.
Я тоже не знаю. Вы, кстати, так и не написали откуда цифра 66%. Но зато точно знаю, что цифры инфляции от Госстата не правдивые. Так что точно "хтось бреше" и даже известно кто.
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andrijk777 написав:.......... Давайте зарплату порахуємо: 1996 рік - 126 грн. = $70 2019 рік - буде десь в районі 10300 грн. = $412. Курс - 25. Отже маємо ріст - в 5,886 разів! Ділимо на інфляцію долара(66%) - 3,55 разів. Тобто РЕАЛЬНА(з врахуванням інфляції) зарплата за 23 роки зросла в 3,55 рази.
Вы опять ошибаетесь. Вы посчитали рост зарплаты с учётом инфляции доллара, но рост реальной зарплаты надо считать с учётом инфляции гривни.
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ЛАД написав: В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.
Я говорю об обычной жизни. Еда, одежда, ЖКХ. Без авто и мобилок/компов. Хватит Вам сегодня 100 долл. на такую жизнь?
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Ethereum написав:Треба виганяти владу яка не робить те що обіцяє. І поскоріше. На 10-20 раз попадеться хтось чесний,і зробить сінгапур.
В Сингапуре сделали налоги 0%. Вот его и залили деньгами. Европа не позволит сделать такой офшор у своих границ. Европейские деньги тогда слишком быстро перетекут в Украину. Тогда уже Европа придёт устраивать "демократию" в Украине, как это сейчас делает Россия. Европе выгодна слабая Украина, которой можно стабильно одалживать под бешеный процент. А не страна, в которую утекут деньги европейских олигархов в виде инвестиций
Все европейские деньги сюда не поместятся при всём желании, буде такое возникнет.
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Зовсім не обов'язково, насправді, хоча і значного відхилення від цієї цифри також не має бути
Обов'язково на достатньо великому проміжку часу! Інакше хтось бреше або "неправильно" рахує. 23 роки - трохи мало, але цілком достатньо щоб мінімізувати похибку. *Правда тут є проблема з "інфляцією долара". Насправді я не знаю наскільки правдивою є ця цифра.
Не обов'язково навіть на великому проміжку часу. Це у сферичній економіці в вакуумі ринки достатньо відкриті і відсутній вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на рівновагу й втручання у ціноутворення, тому реальна система може ніколи й не приходити у стан "рівноваги". Не варто забувати, - реальне життя, реальна економіка насправді відрізняється від тих спрощених моделей, що створені теоріями. Це десь те саме, що очікувати від океану повного штилю у довгостроковому періоді, бо ніби-то сила тяжіння має врешті-решт заспокоїти хвилі, те саме стосується і всіх інших посилань "у довгостроковому періоді має...". Насправді, нічого воно нікому не винне:)
ЛАД написав:Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни?
В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое
Ну наконец-то ! Свершилось! Швейцария - лузер! Европа - отстой! Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства! Ура, товарисчи! Ура!
Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных.
А что в Швейцарии хорошего? В Женеве все ходят по улицам в пиджаках, типа, деловой стиль. Показушники. Понятное дело, что большинство из них работает за еду, причём самую дешёвую. Но, нужно показывать успешность. А после работы на велосипед и поколесил домой. Центр города очень похож на центр Днепра. Женева только грязнее чуток. Берн - чисто туристический город. Красивые домики, красивая река, медведи. Всё показушное, для туристов. И люди там завозные, некоторые продавцы шпарят на родном русском, заробитчане. Зная цену жилья, ясное дело, живут в бараках вдесятером. Все хотят откусить кусок от туристического банкета. В целом, не считая цен, самые обычные города. Не лучше и не хуже других. Я бы не сказал, что города Швейцарии прям сильно отличаются от городов Украины. Центр Каменец-Подольского вполне на уровне с Берном. А красивые речки есть в Ворохте и Яремче. Это не считая крутейшего Чёрного моря, которое есть ещё только в Румынии и Болгарии из европейских стран. Жители многих стран Европы вынуждены купаться в значительно более солёных морях средиземноморья. Украина на самом деле - крутейшая страна. А на другом берегу трава всегда зеленее, пока не попадёшь на тот берег, а потом вернёшься обратно
PS. В Европе не хуже и не лучше, чем в Украине. Там примерно также само. Но, в целом, в Украине очень много плюсов для жизни. Лично для меня, эти плюсы перевешивают минусы. Например, вкусная еда. Законы в Украине для людей, и люди работают для людей. В Европе в основном бизнес всегда прав, а клиент бесправный. А бизнес работает исключительно на выкачивание денег, сервис неважен. Скоро и Украина к этому придёт, к сожалению
safonovstanislav написав:Украина на самом деле - крутейшая страна. А на другом берегу трава всегда зеленее, пока не попадёшь на тот берег, а потом вернёшься обратно
PS. В Европе не хуже и не лучше, чем в Украине. Там примерно также само. Но, в целом, в Украине очень много плюсов для жизни. Лично для меня, эти плюсы перевешивают минусы. Например, вкусная еда. Законы в Украине для людей, и люди работают для людей. В Европе в основном бизнес всегда прав, а клиент бесправный. А бизнес работает исключительно на выкачивание денег, сервис неважен. Скоро и Украина к этому придёт, к сожалению
Допустим, и там, и там можно откладывать 10% от дохода. Вот только 10% от 400 евро и 10% от 4000 - это таки разные 10%. А айфоны, бэхи и что там еще нужно для счастья стоят одинаково (или даже дешевле).