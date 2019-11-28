Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:01

rjkz написав: safonovstanislav написав: ЛАД написав: Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодня средняя уже выше 400. Считаете, что у нас настолько сильно вырос уровень жизни? Тогда зарплата 100 долл. считалась очень высокой. Сегодняуже выше 400. Считаете, что у насвырос уровень жизни?

В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое



Ну наконец-то ! Свершилось!

Швейцария - лузер! Европа - отстой!

Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства!

Ура, товарисчи! Ура!



Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных. Ну наконец-то ! Свершилось!Швейцария - лузер! Европа - отстой!Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства!Ура, товарисчи! Ура!Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных.

А что в Швейцарии хорошего? В Женеве все ходят по улицам в пиджаках, типа, деловой стиль. Показушники. Понятное дело, что большинство из них работает за еду, причём самую дешёвую. Но, нужно показывать успешность. А после работы на велосипед и поколесил домой. Центр города очень похож на центр Днепра. Женева только грязнее чуток.Берн - чисто туристический город. Красивые домики, красивая река, медведи. Всё показушное, для туристов. И люди там завозные, некоторые продавцы шпарят на родном русском, заробитчане. Зная цену жилья, ясное дело, живут в бараках вдесятером. Все хотят откусить кусок от туристического банкета.В целом, не считая цен, самые обычные города. Не лучше и не хуже других. Я бы не сказал, что города Швейцарии прям сильно отличаются от городов Украины. Центр Каменец-Подольского вполне на уровне с Берном. А красивые речки есть в Ворохте и Яремче. Это не считая крутейшего Чёрного моря, которое есть ещё только в Румынии и Болгарии из европейских стран. Жители многих стран Европы вынуждены купаться в значительно более солёных морях средиземноморья.Украина на самом деле - крутейшая страна. А на другом берегу трава всегда зеленее, пока не попадёшь на тот берег, а потом вернёшься обратноPS. В Европе не хуже и не лучше, чем в Украине. Там примерно также само. Но, в целом, в Украине очень много плюсов для жизни. Лично для меня, эти плюсы перевешивают минусы. Например, вкусная еда. Законы в Украине для людей, и люди работают для людей. В Европе в основном бизнес всегда прав, а клиент бесправный. А бизнес работает исключительно на выкачивание денег, сервис неважен. Скоро и Украина к этому придёт, к сожалению