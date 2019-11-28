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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:11

  safonovstanislav написав:
  rjkz написав:
  safonovstanislav написав:.........
В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое


Ну наконец-то ! Свершилось!
Швейцария - лузер! Европа - отстой!
Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства!
Ура, товарисчи! Ура!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных.

Всё же зарплата специалиста в Швейцарии не 6000 долл., а как минимум раза в 1,5 больше.
Или мы по-разному понимаем слово "специалист".
По информации Федерального бюро статистики, средняя зарплата в Швейцарии в 2019 году составляет 6 502 франка в месяц до уплаты налогов, что эквивалентно 6 495 долларам. При этом женщины получают на 12% меньше чем мужчины – 6 011 и 6 830 франков соответственно. В таких городах, как Женева или Цюрих можно заработать больше.

https://hochusvalit.com/shvejtsariya/zarplata-v-shvejtsarii.
Там есть и табличка по профессиям.

А что в Швейцарии хорошего? В Женеве все ходят по улицам в пиджаках, типа, деловой стиль. Показушники. Понятное дело, что большинство из них работает за еду, причём самую дешёвую. Но, нужно показывать успешность. А после работы на велосипед и поколесил домой. Центр города очень похож на центр Днепра. Женева только грязнее чуток.

Голодная кума Лиса залезла в сад;
‎В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты горят;
‎Лишь то беда, висят они высоко:
‎Отколь и как она к ним ни зайдет,
‎Хоть видит око,
‎Да зуб неймет.
‎Пробившись попусту час целой,
10Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
‎На взгляд-то он хорош,
‎Да зелен — ягодки нет зрелой:
‎Тотчас оскомину набьешь».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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