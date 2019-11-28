Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
safonovstanislav написав:......... В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое
Ну наконец-то ! Свершилось! Швейцария - лузер! Европа - отстой! Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства! Ура, товарисчи! Ура!
Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных.
Всё же зарплата специалиста в Швейцарии не 6000 долл., а как минимум раза в 1,5 больше. Или мы по-разному понимаем слово "специалист".
По информации Федерального бюро статистики, средняя зарплата в Швейцарии в 2019 году составляет 6 502 франка в месяц до уплаты налогов, что эквивалентно 6 495 долларам. При этом женщины получают на 12% меньше чем мужчины – 6 011 и 6 830 франков соответственно. В таких городах, как Женева или Цюрих можно заработать больше.
А что в Швейцарии хорошего? В Женеве все ходят по улицам в пиджаках, типа, деловой стиль. Показушники. Понятное дело, что большинство из них работает за еду, причём самую дешёвую. Но, нужно показывать успешность. А после работы на велосипед и поколесил домой. Центр города очень похож на центр Днепра. Женева только грязнее чуток.
Голодная кума Лиса залезла в сад; В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет. Пробившись попусту час целой, 10Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен — ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:В Швейцарии зарплата специалистов $6000, при этом, живут хуже, чем украинцы. В Европу вроде бы все хотят. Французы уже сколько раз жгли столицу, т. к. зарплата 4000 евро, а на еду не хватает. А украинцы уши развесили, типа большие зарплаты в Европе, будем туда стремиться. А то, что этой зарплаты не хватит на жизнь вообще никак, то такое
Ну наконец-то ! Свершилось! Швейцария - лузер! Европа - отстой! Украина - эталон успеха и социально-ориентированного государства! Ура, товарисчи! Ура!
Если серьезно, я конечно, не бывал ни в трущобах Неаполя как Вы, ни в лагерях для беженцев с БВ под Парижем. Про Швейцарию Вы вроде как раньше не распространялись, а я там был только проездом. Но знаю, что в Цюрихе средняя зарплата еще 3 года назад была 42 доллара США в час. Это не так-то много, согласен, но как-то сравнивать Швейцарию с Украиной - это из разных вселенных.
А что в Швейцарии хорошего? В Женеве все ходят по улицам в пиджаках, типа, деловой стиль. Показушники. Понятное дело, что большинство из них работает за еду, причём самую дешёвую. Но, нужно показывать успешность. А после работы на велосипед и поколесил домой. Центр города очень похож на центр Днепра. Женева только грязнее чуток. Берн - чисто туристический город. Красивые домики, красивая река, медведи. Всё показушное, для туристов. И люди там завозные, некоторые продавцы шпарят на родном русском, заробитчане. Зная цену жилья, ясное дело, живут в бараках вдесятером. Все хотят откусить кусок от туристического банкета. В целом, не считая цен, самые обычные города. Не лучше и не хуже других. Я бы не сказал, что города Швейцарии прям сильно отличаются от городов Украины. Центр Каменец-Подольского вполне на уровне с Берном. А красивые речки есть в Ворохте и Яремче. Это не считая крутейшего Чёрного моря, которое есть ещё только в Румынии и Болгарии из европейских стран. Жители многих стран Европы вынуждены купаться в значительно более солёных морях средиземноморья. Украина на самом деле - крутейшая страна. А на другом берегу трава всегда зеленее, пока не попадёшь на тот берег, а потом вернёшься обратно
PS. В Европе не хуже и не лучше, чем в Украине. Там примерно также само. Но, в целом, в Украине очень много плюсов для жизни. Лично для меня, эти плюсы перевешивают минусы. Например, вкусная еда. Законы в Украине для людей, и люди работают для людей. В Европе в основном бизнес всегда прав, а клиент бесправный. А бизнес работает исключительно на выкачивание денег, сервис неважен. Скоро и Украина к этому придёт, к сожалению
Это-ж надо так жечь! Такой трэш! У меня даже слов нет. Одни буквы. Вы свой адрес не укажете? Санитары, долго не могли вылезти из-под стола, но уже загрузились в машину, выезжаем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
ЛАД написав:Всё же зарплата специалиста в Швейцарии не 6000 долл., а как минимум раза в 1,5 больше. Или мы по-разному понимаем слово "специалист".
Я имел ввиду работу, требующую специальных навыков, которую не сможет выполнять любой человек с улицы. Т. е., такую зарплату получает уже не уборщица и не почтальон. Есть специальности, которым можно обучиться за неделю, а есть, которые и за 10 лет не освоишь в полной мере. От этого зависит зарплата. В Швейцарии вообще бешеные зарплаты. Страну просто перезалили деньгами, когда она ещё была офшором.
Gastarbaiter написав:А как быть тем, кто не хочет туда-сюда ездить? А просто жить с семьей и работать с 9 до 18?
На этот счёт есть народная мудрость: Под лежачий камень вода не течёт
Хочешь сидеть на одном месте и работать в уютном офисе с 9 до 18, будешь жить плохо, независимо от страны в которой это делаешь
Есть такая штука, что Украина не производит практически ничего, кроме продуктов питания из того, что потребляет среднестатистический житель. Поэтому все, начиная от джинсов и кроссовок и заканчивая автомобилем и яфоном (как вариант), несет в себе зарплату заграничного работника в синем комбезе, его руководства, начальства, акционеров, правительства и тд + интерес импортера в Украину, шипинг, налоги на въезде в Украину, расходы на логистику в Украине, администрирование, прибыль, налоги от продажи + коррупционные составляющие. Таким образом, как правило, ценник в забугорье минимум в 2 раза ниже ценника в Украине. А покупательная способность немца, швейцарца, француза или американца на порядок выше, чем украинца. Но и это еще не все. "Благодаря" монополистическо-олигархичной структуре бизнеса в Украине, цены на продукцию украинского производства внутри страны не только стремятся к мировым, но и порой превышают их. Учитывая крайне низкий уровень доходов среднестатистического украинца, на новый немецкий автомобиль он будет собирать. отказывая себе во всем лет 10. Потом у него будет выбор - либо продать его за 30% от цены покупки через 7-10 лет или ездить на нем всю оставшуюся жизнь. В это же время, американец, к примеру, возьмет такого уровня автомобиль в лизинг и будет в месяц платить за него эквивалент своего труда в течении 2-3 дней (причем это я еще несколько завышаю), а по прошествии 3-х лет возьмет в лиз новый автомобиль. Если говорить о покупке, то для американца легче купить автомобиль, чем пересичному украинцу стиральную машину. То есть, о чем мы говорим? Человек имеет жизненные потребности в различных товарах и услугах. Только за единицу товара украинец должен отработать несколько лет, а житель более развитой страны - несколько дней. Укриана - прекрасная страна, если выехать на берег реки в Зажопье и жить в шалаше. Что тоже не всегда будет фонтан, потому чо окажется что в 20 км вверх по течению или ядерный могильник или химкомбинат, который свои отходы сбрасывает прямо в эту реку, а она уже несет все нечистоты в "самое крутое Черное море". Про уровень медицины и образования, который уже почти никто в мире не признает я скромно умолчу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
ЛАД написав:Голодная кума Лиса залезла в сад; В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет. Пробившись попусту час целой, 10Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен — ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь».
Сейчас двери Европы открыты. Любой может сесть на автобус, проехаться через несколько стран и выбрать себе идеальную страну для жизни. Нет никакого смысла жить там, где не нравится. Я как раз и ездил несколько раз по Европе, в поисках страны для переезда из Украины, т. к. надоела постоянная нестабильность в стране. После чего понял, что Евросоюз - не лучшее место для жизни. Намного интереснее выглядят страны за пределами Евросоюза, например, Герцеговина или Албания. Или, если брать совсем далёкие страны не в Европе, то, например, Таиланд. Если бы где-то прям сильно понравилось, меня бы в Украине уже не было. Тем более, никакой собственности у меня нет. Собрал вещи, и вперёд.
rjkz написав:Есть такая штука, что Украина не производит практически ничего, кроме продуктов питания из того, что потребляет среднестатистический житель. Поэтому все, начиная от джинсов и кроссовок и заканчивая автомобилем и яфоном (как вариант), несет в себе зарплату заграничного работника в синем комбезе, его руководства, начальства, акционеров, правительства и тд + интерес импортера в Украину, шипинг, налоги на въезде в Украину, расходы на логистику в Украине, администрирование, прибыль, налоги от продажи + коррупционные составляющие. Таким образом, как правило, ценник в забугорье минимум в 2 раза ниже ценника в Украине. А покупательная способность немца, швейцарца, француза или американца на порядок выше, чем украинца. Но и это еще не все. "Благодаря" монополистическо-олигархичной структуре бизнеса в Украине, цены на продукцию украинского производства внутри страны не только стремятся к мировым, но и порой превышают их. Учитывая крайне низкий уровень доходов среднестатистического украинца, на новый немецкий автомобиль он будет собирать. отказывая себе во всем лет 10. Потом у него будет выбор - либо продать его за 30% от цены покупки через 7-10 лет или ездить на нем всю оставшуюся жизнь. В это же время, американец, к примеру, возьмет такого уровня автомобиль в лизинг и будет в месяц платить за него эквивалент своего труда в течении 2-3 дней (причем это я еще несколько завышаю), а по прошествии 3-х лет возьмет в лиз новый автомобиль. Если говорить о покупке, то для американца легче купить автомобиль, чем пересичному украинцу стиральную машину. То есть, о чем мы говорим? Человек имеет жизненные потребности в различных товарах и услугах. Только за единицу товара украинец должен отработать несколько лет, а житель более развитой страны - несколько дней. Укриана - прекрасная страна, если выехать на берег реки в Зажопье и жить в шалаше. Что тоже не всегда будет фонтан, потому чо окажется что в 20 км вверх по течению или ядерный могильник или химкомбинат, который свои отходы сбрасывает прямо в эту реку, а она уже несет все нечистоты в "самое крутое Черное море". Про уровень медицины и образования, который уже почти никто в мире не признает я скромно умолчу.
Всё верно. Только дело в том, что продукты питания, для большинства людей - это основная статья затрат. Если айфон люди покупают раз в 2 года и могут себе позволить переплатить, то еду они покупают каждый день. В Украине, люди, получая пенсию 60-70 долларов, могут реально прожить целый месяц на эти деньги, настолько в Украине всё дёшево. Это при том, что зарплатой от $1000 в Украине уже никого не удивишь. Строители из заграничья привозят $6000 чистыми за 3 месяца. Понятное дело, за $1000 в месяц в Украине они уже не будут работать