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Прожитковий мінімум у
2020 році зростатиме тричі

Прожитковий мінімум у 2020 році зростатиме тричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:31

Прожитковий мінімум у 2020 році зростатиме тричі

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проєкті закону про державний бюджет України на 2020 рік (№2000).

Дивися повний текст Прожитковий мінімум у 2020 році зростатиме тричі.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32

Фактически не трижды, а дважды, т.к. цифры на 1 января 2020 абсолютно повторяют цифры после повышения с 1 декабря 2019. Сравнивайте:

Из статьи
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:
с 1 января 2020 – 2027 грн;

Прожиточный уровень для детей до 6 лет:
с 1 января 2020 – 1779 грн;

Для детей с 6 до 18 лет:
с 1 января 2020 года – 2218 грн;

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум:
с 1 января 2020 года составит 2102 грн;

Лица, утратившие трудоспособность:
с 1 января 2020 года будут получать 1638 грн;

Из Закона про бюджет 2019
Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі ... з 1 грудня - 2027 гривень

дітей віком до 6 років: ... з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: ... з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: ... з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: ... з 1 грудня - 1638 гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2629-19
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