Про це йдеться в проєкті закону про державний бюджет України на 2020 рік (№2000).
Дивися повний текст Прожитковий мінімум у 2020 році зростатиме тричі.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:31
Прожитковий мінімум у 2020 році зростатиме тричі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум у 2020 році зростатиме тричі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32
Фактически не трижды, а дважды, т.к. цифры на 1 января 2020 абсолютно повторяют цифры после повышения с 1 декабря 2019. Сравнивайте:
Из статьи
Из Закона про бюджет 2019
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