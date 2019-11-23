Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".
Дивися повний текст В Києві змінили тарифи на воду.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:58
В Києві змінили тарифи на воду
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Дивися повний текст В Києві змінили тарифи на воду.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:58
Щас открыл платежку от ГІОЦ и читаю:
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЛІЧИЛЬНИК
ПрАТ "АК "Київводоканал"
Тариф
21,756
Так как новый тариф больше старого на 0,444, то 21,756+0,444 и получаем 22,2 грн/м3.
Какая-то странная математика, не находите. Как и тарифы, впрочем.
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