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В Києві змінили
тарифи на воду

В Києві змінили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:58

В Києві змінили тарифи на воду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Дивися повний текст В Києві змінили тарифи на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:58

Щас открыл платежку от ГІОЦ и читаю:
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЛІЧИЛЬНИК
ПрАТ "АК "Київводоканал"
Тариф
21,756
Так как новый тариф больше старого на 0,444, то 21,756+0,444 и получаем 22,2 грн/м3.
Какая-то странная математика, не находите. Как и тарифы, впрочем.
Sorg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:17

  Sorg написав:Щас открыл платежку от ГІОЦ и читаю:
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЛІЧИЛЬНИК
ПрАТ "АК "Київводоканал"
Тариф
21,756
Так как новый тариф больше старого на 0,444, то 21,756+0,444 и получаем 22,2 грн/м3.
Какая-то странная математика, не находите. Как и тарифы, впрочем.

Вода тоже стала сразу вкуснее.
Black Jack - White Business
ruvex
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