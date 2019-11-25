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Гроші є: міністр соцполітики
розповіла, що буде з...

Гроші є: міністр соцполітики розповіла, що буде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:06

Гроші є: міністр соцполітики розповіла, що буде з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

Дивися повний текст Гроші є: міністр соцполітики розповіла, що буде з виплатами лікарняних та декретних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:07

Насчет того, что выплаты не прекращались, министр социальной политики Коломойского соврала, не моргнув глазом.
d_v_gavriluk
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:42

  d_v_gavriluk написав:Насчет того, что выплаты не прекращались, министр социальной политики Коломойского соврала, не моргнув глазом.


..ну отчего же?!..она просто НЕ договорила фразу полностью: "..выплаты не прекращались НЕ ДЛЯ ВСЕХ... и НЕ ПОВСЕМЕСТНО.."..иными словами "кому-надо" выплаты найдутся всегда и в заявленных объемах!!.. :)
maestro71
 
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