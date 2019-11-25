Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1 + 1".
Дивися повний текст Гроші є: міністр соцполітики розповіла, що буде з виплатами лікарняних та декретних.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:06
Гроші є: міністр соцполітики розповіла, що буде з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші є: міністр соцполітики розповіла, що буде з виплатами лікарняних та декретних.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:07
Насчет того, что выплаты не прекращались, министр социальной политики Коломойского соврала, не моргнув глазом.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:42
..ну отчего же?!..она просто НЕ договорила фразу полностью: "..выплаты не прекращались НЕ ДЛЯ ВСЕХ... и НЕ ПОВСЕМЕСТНО.."..иными словами "кому-надо" выплаты найдутся всегда и в заявленных объемах!!..
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