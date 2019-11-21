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8 причин, через які вам
не дадуть кредит в банку

8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:21

8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку

Пропонуємо до обговорення:
Приймаючи рішення про видачу грошей, банк перевіряє платоспроможність клієнта. Коли клієнт задовольняє умовами - кредит видадуть.

Дивися повний текст 8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку.
R2
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Советы из разряда - капитан-очевидность)
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:28

R2 у Альфы еще своя тема,совсем не раскрытая.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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