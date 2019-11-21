Приймаючи рішення про видачу грошей, банк перевіряє платоспроможність клієнта. Коли клієнт задовольняє умовами - кредит видадуть.
Дивися повний текст 8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:21
8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку
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Дивися повний текст 8 причин, через які вам не дадуть кредит в банку.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:28
R2 у Альфы еще своя тема,совсем не раскрытая.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:19
Нет первый правда бесплатный. Если успеть взять и вернуть то, ок. Но со второго начинают насчитываться бешенные проценты
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