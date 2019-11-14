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Уряд проведе електронний
перепис населення вже цього...

Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:25

Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

Пропонуємо до обговорення:
Новий алгоритм дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень.

Дивися повний текст Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:25

1.4 млрд за "опрос" - круто!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:29

Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов.
Что они там в кабмине курят ? Похоже Милованов дилером там стал подрабатывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:35

Калибровщики. Редкостный лохотрон.
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