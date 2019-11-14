Новий алгоритм дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень.
Дивися повний текст Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:25
Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд проведе електронний перепис населення вже цього року – Дубілет.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:29
Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов.
Что они там в кабмине курят ? Похоже Милованов дилером там стал подрабатывать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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