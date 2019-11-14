Уряд проведе електронний перепис населення вже цього...

Додано: Чет 28 лис, 2019 12:29

Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов.

Что они там в кабмине курят ? Похоже Милованов дилером там стал подрабатывать.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.